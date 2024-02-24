مسؤول فلسطيني يعترف: حماس قدمت لإسرائيل خدمة العمر





وتحدث العلي غداة كشف صحيفة يديعوت أحرونوت أن الشاباك طلب موافقة الحكومة الإسرائيلية على مهاجمة السنوار 5 مرات منذ عام 2000 و2011، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عارض التعرض له أو قتله.

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وقال العلي إن "إسرائيل استجابت منذ الثمانينيات لنصيحة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر باستخدام الإخوان في الضفة الغربية لقتال منظمة التحرير الفلسطينية، ثم قامت إسرائيل باستخدام حماس بين عامي 1987 و1988 لإنشاء فصائل في غزة تحت ولاية الاحتلال الإسرائيلي". أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني أسامة العلي، أن إسرائيل هي من شكلت حماس، مشيرا إلى أنها لم تحاول اغتيال زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أكبر صديق لإسرائيل وكانت تراعيه في السجن.وتحدث العلي غداة كشف صحيفة يديعوت أحرونوت أن الشاباك طلب موافقة الحكومة الإسرائيلية على مهاجمة السنوار 5 مرات منذ عام 2000 و2011، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عارض التعرض له أو قتله.وقال العلي إن "إسرائيل استجابت منذ الثمانينيات لنصيحة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر باستخدام الإخوان في الضفة الغربية لقتال منظمة التحرير الفلسطينية، ثم قامت إسرائيل باستخدام حماس بين عامي 1987 و1988 لإنشاء فصائل في غزة تحت ولاية الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "جميع الحروب التي قامت بها إسرائيل في غزة حروب مشبوهة، وأن 99 بالمئة من الضحايا مدنيين"، مضيفا: "حماس كانت تعمل لصالح إسرائيل".



وتساءل: "لماذا عملت حماس تفاهمات مع إسرائيل؟ وإسماعيل هنية طالب أكثر من مرة بالحفاظ على هذه التفاهمات وهذا لا يجوز".



وذكر أنه لا يجوز لأي فصيل فلسطيني أن يتصل مع إسرائيل، فمن يقوم بعمل التفاهمات يكون معترفا بإسرائيل، وهذا ما تحدث به هنية دائما عن التفاهمات.