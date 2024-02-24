Advertisement

عربي-دولي

مسؤول فلسطيني يعترف: حماس قدمت لإسرائيل خدمة العمر

Lebanon 24
24-02-2024 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1167830-638443632626663526.jpg
Doc-P-1167830-638443632626663526.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني أسامة العلي، أن إسرائيل هي من شكلت حماس، مشيرا إلى أنها لم تحاول اغتيال زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أكبر صديق لإسرائيل وكانت تراعيه في السجن.

وتحدث العلي غداة كشف صحيفة يديعوت أحرونوت أن الشاباك طلب موافقة الحكومة الإسرائيلية على مهاجمة السنوار 5 مرات منذ عام 2000 و2011، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عارض التعرض له أو قتله.
Advertisement

وقال العلي إن "إسرائيل استجابت منذ الثمانينيات لنصيحة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر باستخدام الإخوان في الضفة الغربية لقتال منظمة التحرير الفلسطينية، ثم قامت إسرائيل باستخدام حماس بين عامي 1987 و1988 لإنشاء فصائل في غزة تحت ولاية الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار إلى أن "جميع الحروب التي قامت بها إسرائيل في غزة حروب مشبوهة، وأن 99 بالمئة من الضحايا مدنيين"، مضيفا: "حماس كانت تعمل لصالح إسرائيل".

وتساءل: "لماذا عملت حماس تفاهمات مع إسرائيل؟ وإسماعيل هنية طالب أكثر من مرة بالحفاظ على هذه التفاهمات وهذا لا يجوز".

وذكر أنه لا يجوز لأي فصيل فلسطيني أن يتصل مع إسرائيل، فمن يقوم بعمل التفاهمات يكون معترفا بإسرائيل، وهذا ما تحدث به هنية دائما عن التفاهمات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:40 | 2024-02-24
04:13 | 2024-02-24
03:30 | 2024-02-24
03:23 | 2024-02-24
03:11 | 2024-02-24
02:53 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24