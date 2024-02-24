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عربي-دولي
التحالف ضد داعش يرد على زوجة البغدادي
Lebanon 24
24-02-2024
|
02:47
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كشفت أرملة زعيم داعش السابق أبو بكر البغدادي أن زعيم التنظيم الذي روّع العالم لسنوات كان يعاني من مشكلات نفسية وحالة عصبية بعد خروجه من السجن، من دون أن يخبرها بما كان يحدث معه.
وكانت أسماء محمد الزوجة الأولى للبغدادي قد أطلت مجددا، من خلال الجزء الثاني من المقابلة التي انفردت بها قناتا "العربية" و"الحدث" وتطرقت في حوارها الحصري إلى عدة زوايا وكشفت العديد من الأسرار عن حياة زعيم إرهابيي العالم.
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هذا ورد المبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد داعش إيان ماكاري على ما قالته زوجة زعيم تنظيم داعش، حيث قالت إن اعتقال القوات الأميركية هو ما حوّل البغدادي إلى إرهابي.
وأضاف ماكاري أن داعش لا يزال يشكل تهديدا أمنيا كبيرا في شمال شرق سوريا، وفي إفريقيا وآسيا الوسطى.
ومن ضمن ما كشفته أرملة البغدادي خلال الجزء الثاني من المقابلة، ما قالته من أن زوجها لم يقد أي معركة ولم تره مصاباً أو مجروحاً في حياتها، مضيفة: "إذا كنت تسألني عن شجاعته فأنا لم أسمع يوماً أنه خاض معركة في مقدمة المقاتلين".
وكانت قناتا "العربية" و"الحدث" قد بثت سلسلة المقابلات الحصرية مع عائلة البغدادي الأسبوع الماضي، ومنها الجزء الأول من مقابلة الزوجة الأولى أسماء محمد، ومقابلة الزوجة الثالثة نور إبراهيم وابنته أميمة.(العربية)
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