"سنبقى إلى جانبهم".. رسائل قادة أوروبا في الذكرى الثانية لحرب أوكرانيا

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شدد قادة أوروبيون على أهمية الردع والاستعداد الدفاعي داخل القارة، للتأكد من قدرتهم على الصمود في وجه أي هجوم عسكري خارجي، مجددين تأييدهم ودعمهم المستمر لكييف، وذلك في الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن أوروبا بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها والتأكد من قدرتها على الصمود في وجه أي هجوم عسكري من الخارج.وأوضح شولتز في بث صوتي: "الردع والاستعداد الدفاعي، أعلم أن هذه كلمات غير عادية صادرة عن مستشار ألماني. كلمات لم نستخدمها في ألمانيا منذ وقت طويل لدرجة أنها كادت أن تُنسى".وتابع: "لكن هذه الكلمات تُمثل رسالة بالغة الأهمية، يجب أن نكون مع حلفائنا أقوياء بحيث لا يجرؤ أحد على مهاجمتنا".وأشار إلى أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، رفعت إنفاقها على الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وستواصل تحقيق ذلك الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العقود المقبلة.وتناقش ألمانيا أيضاً مع حلفتيها فرنسا وبريطانيا تطوير أسلحة دقيقة قادرة على الوصول إلى مسافة بعيدة من أجل ضمان أن تظل استراتيجية الردع الخاصة بها متطورة.من جهته، حذَّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن دعم باريس لكييف لن "يضعف، ولا ينبغي له التعويل على تعب الأوروبيين".وكتب ماكرون في رسالة نشرها الإليزيه عبر منصة "إكس": "عامان من الحرب. أوكرانيا تتعرض للقصف وهي مجروحة لكنها لا تزال صامدة. أوكرانيا تقاتل من أجل نفسها، من أجل مُثُلها، من أجل أوروبا. إن التزامنا إلى جانبها لن يضعف".كما حذَّرت الرئاسة الفرنسية في بيان من أن "روسيا بزعامة الرئيس بوتين ينبغي ألا تُعوّل على أي تعب لدى الأوروبيين"، مضيفة أن "نتيجة هذه الحرب ستكون حاسمة بالنسبة إلى المصالح والقيم والأمن الأوروبي".وشددت الرئاسة على أن "فرنسا تقف إلى جانب أوكرانيا والشعب الأوكراني وستبقى كذلك".فيما تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن تقف لندن إلى جانب كييف "طالما استغرق الأمر من وقت"، مشدداً على أن "الطغيان لن ينتصر أبداً".وقال سوناك في بيان: "في هذه الذكرى القاتمة، يجب أن نجدد عزمنا. هذه هي اللحظة لإظهار أن الطغيان لن ينتصر أبداً وللقول مرة أخرى إننا سنبقى إلى جانب أوكرانيا اليوم وغداً".وأضاف: "نحن مستعدون لفعل كل ما يتطلبه الأمر، مهما استغرق من وقت، إلى أن تنتصر أوكرانيا".