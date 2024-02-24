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عربي-دولي

"سنبقى إلى جانبهم".. رسائل قادة أوروبا في الذكرى الثانية لحرب أوكرانيا

Lebanon 24
24-02-2024 | 02:53
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شدد قادة أوروبيون على أهمية الردع والاستعداد الدفاعي داخل القارة، للتأكد من قدرتهم على الصمود في وجه أي هجوم عسكري خارجي، مجددين تأييدهم ودعمهم المستمر لكييف، وذلك في الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
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وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن أوروبا بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها والتأكد من قدرتها على الصمود في وجه أي هجوم عسكري من الخارج.

وأوضح شولتز في بث صوتي: "الردع والاستعداد الدفاعي، أعلم أن هذه كلمات غير عادية صادرة عن مستشار ألماني. كلمات لم نستخدمها في ألمانيا منذ وقت طويل لدرجة أنها كادت أن تُنسى".

وتابع: "لكن هذه الكلمات تُمثل رسالة بالغة الأهمية، يجب أن نكون مع حلفائنا أقوياء بحيث لا يجرؤ أحد على مهاجمتنا".


وأشار إلى أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، رفعت إنفاقها على الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وستواصل تحقيق ذلك الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العقود المقبلة.

وتناقش ألمانيا أيضاً مع حلفتيها فرنسا وبريطانيا تطوير أسلحة دقيقة قادرة على الوصول إلى مسافة بعيدة من أجل ضمان أن تظل استراتيجية الردع الخاصة بها متطورة.

أوكرانيا.. "لا تزال صامدة"
من جهته، حذَّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن دعم باريس لكييف لن "يضعف، ولا ينبغي له التعويل على تعب الأوروبيين".

وكتب ماكرون في رسالة نشرها الإليزيه عبر منصة "إكس": "عامان من الحرب. أوكرانيا تتعرض للقصف وهي مجروحة لكنها لا تزال صامدة. أوكرانيا تقاتل من أجل نفسها، من أجل مُثُلها، من أجل أوروبا. إن التزامنا إلى جانبها لن يضعف".

كما حذَّرت الرئاسة الفرنسية في بيان من أن "روسيا بزعامة الرئيس بوتين ينبغي ألا تُعوّل على أي تعب لدى الأوروبيين"، مضيفة أن "نتيجة هذه الحرب ستكون حاسمة بالنسبة إلى المصالح والقيم والأمن الأوروبي".

وشددت الرئاسة على أن "فرنسا تقف إلى جانب أوكرانيا والشعب الأوكراني وستبقى كذلك".

"الطغيان لن ينتصر"
فيما تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن تقف لندن إلى جانب كييف "طالما استغرق الأمر من وقت"، مشدداً على أن "الطغيان لن ينتصر أبداً".

وقال سوناك في بيان: "في هذه الذكرى القاتمة، يجب أن نجدد عزمنا. هذه هي اللحظة لإظهار أن الطغيان لن ينتصر أبداً وللقول مرة أخرى إننا سنبقى إلى جانب أوكرانيا اليوم وغداً".

وأضاف: "نحن مستعدون لفعل كل ما يتطلبه الأمر، مهما استغرق من وقت، إلى أن تنتصر أوكرانيا".
"مقاومة استثنائية"
بدورها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دي لايين بـ"المقاومة الاستثنائية" لأوكرانيا لدى وصولها إلى كييف السبت بمناسبة الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي.

وقالت في منشور عبر منصة "إكس": "في كييف لإحياء الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا، وللاحتفاء بالمقاومة غير العادية للشعب الأوكراني".

وأضافت: "أكثر من أي وقت مضى، نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا. مالياً واقتصادياً وعسكرياً وأخلاقياً وصولاً إلى نيلها حريتها".

عقوبات الحرب
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة من العقوبات على روسيا منذ اندلاع الحرب، تضمنت تجميد أموال وفرض قيود على صادرات التكنولوجيا المتطورة وتحديد سقف لأسعار صادرات النفط إلى روسيا.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان، الجمعة، فرْض مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا بهدف جعل بوتين "يدفع ثمناً أعلى" بسبب الحرب في أوكرانيا، ووفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن، فيما اعتبرت روسيا العقوبات الجديدة محاولة "خبيثة" للتدخل في شؤونها قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن في البيان إنه "إذا لم يدفع بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما (فإنه) سيواصل (ذلك)".


وتابع أن العقوبات التي وصفتها الخزانة الأميركية بأنها أوسع مجموعة منذ اندلاع الحرب، "ستضمن أن يدفع بوتين ثمناً أعلى لعدوانه في الخارج وقمعه في الداخل"، على حد قوله.

وأوضح بايدن أن العقوبات التي يتخطى عددها 500 "ستستهدف أفراداً على ارتباط بسَجن نافالني فضلاً عن قطاع روسيا المالي والبنية التحتية لصناعتها الدفاعية وشبكات الإمداد وجهات الالتفاف على العقوبات عبر عدة قارات".


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