أليكسي نافالني "عدو" بوتين.. هل قتل بغاز الأعصاب نوفيتشوك؟

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أعلنت روسيا مؤخرا وفاة السياسي المعارض أليكسي نافالني، داخل سجنه في خبر كان وقعه كالصاعقة على عائلته ومناصيه والدول الغربية لا سيما أميركا.جميع معارضي النظام الروي سارعوا الى اتهام اريس فلاديمير بوتين بقتله، ما دفع بإصدار سلسلة عقوبات أميركية جديدة على البلاد.ورغم أن إدارة السجن بررت وفاته بتعرضه لوعكة صحية، الا أن تساؤلات كثيرة دارت حول السبب الحقيقي لوفاته طالما أن جثته لا توال "محتجزة" ولا يمكن لتشريحها ومعرفة الحقيقة.لنعود بالذاكرة قليلا فبعد أن انقطعت أخباره لنحو ثلاثة أسابيع في كانون الأول الماضي، علمت عائلة نافالني أنه نقل إلى مستعمرة جزائية في منطقة القطب الشمالي، وفق ما أعلنت المتحدثة باسمه.وقالت كيرا يارميش عبر منصة إكس: "لقد عثرنا على أليكسي نافالني. وهو الآن في آي-كاي-3 في مستعمرة خارب بمنطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم. أليكسي في صحة جيدة".ما هي مستعمرة خارب المظلمة والنائية؟تقع بلدة خارب الصغيرة التي يناهز عدد سكانها 5000 نسمة في منطقة يامالو-نينيتس النائية بشمال روسيا. وتضم العديد من المستعمرات الجزائية.يتم إحضار الوافدين غير الراغبين عن طريق قطار من فئة الماشية، وهي رحلة تستغرق 45 ساعة، ويتم وضعهم في FKU IK-3، والمعروفة أيضًا باسم بولار وولف، وهي مستعمرة جزائية مروعة ذات جدران من الأسلاك الشائكة تشوه المشهد الثلجي، على بعد 35 ميلًا عبر نهر أوب المتجمد.ماذا حصل يوم وفاة نافالني؟ينقل موقع "ديلي ميل" عن شهود أنه في حوالي الساعة السادسة مساء يوم السبت الماضي، هرع سائقو سيارات الأجرة المحليون إلى المطار بعد أن تلقوا بلاغاً بأن طائرة غير مجدولة قد هبطت للتو. وأعقبتها طائرة ثانية غير متوقعة، وعلى متنها ثمانية أشخاص على الأقل، بعد نحو 90 دقيقة.ووفقاً لأحد السائقين، أندريه، فقد تم اصطحاب الركاب على هذه الرحلات غير المعلنة إلى أسطول من السيارات المنتظرة التابعة للجنة التحقيق - وكالة إنفاذ القانون المخيفة في الكرملين.يشير توقيت زيارتهم وطبيعتها السرية إلى أنهم كانوا عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، جهاز أمن الدولة الروسي، في مهمة سرية للغاية: "تولي مسؤولية جثة زعيم المعارضة أليكسي نافالني، الذي قُتل في بولار وولف على سبيل المثال".أسئلة كثيرة رددها الإعلام العالمي ما الهدف من هذه الجريمة في حال كان نافالني قد قتل بالفعل؟ ولماذا يقابل طلب والدة نافالني، ليودميلا، البالغة من العمر 69 عاماً، الإفراج عن جثته بالرفض ما لم توافق على دفن سري دون إقامة مراسم جنازة؟نظريات كثيرة.. وجثة لم تشرح؟ظهرت في الايام القليلة الماضية نظريات كثيرة حول كيفيةوفاته. ومع ذلك، فمن خلال فحص قصاصات صغيرة من المعلومات الناشئة في روسيا، بما في ذلك روايات الشهود المحليين على الأحداث الرئيسية التي وقعت مباشرة قبل جريمة القتل وبعدها، تمكنت من تجميع السيناريو الأكثر ترجيحًا.لقد كان توقيته واضحًا لتذكير الغرب بقسوة بوتين، حيث تدخل الحرب الأوكرانية، بعد عامين، مرحلة حاسمة، ولكن أيضًا لمحو المنافس الوحيد القادر على إفساد احتفالات النصر المؤكد للرئيس في انتخابات الشهر المقبل.من خلال زي السجن الأسود الفضفاض الذي يرتديه، بدا نافالني في المرة الأخيرة من ظهوره علنا بالتأكيد هزيلًا. ومع ذلك، لم تظهر أي علامة على الأمراض التي أضعفته بعد نجاته من محاولة تسميم بوتين في عام 2020، مثل التنميل في أطرافه وآلام في المعدة.هل قتل بغاز الأعصاب نوفيتشوك؟ونظرًا لنظامه القاسي، فقد بدا في حالة جيدة بشكل ملحوظ. كل هذا يلقي ظلالاً من الشك على اثنتين من النظريات المتداولة هذا الأسبوع. إما أنه توفي بعد تعرضه للتسمم بشكل منهجي على مدار عدة أشهر بمادة تم خلطها في وجباته في السجن، أو أنه استسلم لسنوات من سوء المعاملة ونقص التغذية، وربما تفاقم ذلك بسبب شكل من أشكال العقاب الذي يمارس في بولار وولف: الإجبار على الوقوف في الخارج لساعات في درجات حرارة شديدة التجمد، مرتدين فقط قميصًا واهًا.وفقاً لفلاديمير أوشكين، المؤسس المنفي لمجموعة حقوق الإنسان Gulagu.net، فمن غير المرجح أن يكون قد قُتل بغاز الأعصاب نوفيتشوك، وهو السبب المعتاد لـ "متلازمة الموت المفاجئ الروسي".(العربية)