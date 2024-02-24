19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكشف عن 10 خطط سلام لأوكرانيا... بعضها سرّي!
Lebanon 24
24-02-2024
|
05:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس للصحافيين في نيويورك، إنه توجد في العالم حوالي عشر خطط سلام للتسوية في أوكرانيا، ست أو سبع منها معلنة، أما الباقي فلا يزال سريا.
وأضاف الوزير السويسري: "بشكل إجمالي هناك حوالي عشر خطط سلام لأوكرانيا. نحن، بالطبع، نتحدث عن خطة زيلينسكي للسلام المكونة من 10 نقاط، ولكن في الواقع هناك ست أو سبع خطط معلنة، بينما لا تزال خطط أخرى سرية".
Advertisement
وأشار كاسيس إلى أن الغرض من مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا، الذي ترغب سويسرا في تنظيمه، هو "إتاحة الفرصة لعرض كل هذه الأفكار وتحليلها وإيجاد قواسم مشتركة من أجل التوصل إلى السلام خطوة بخطوة".
وتابع الوزير القول: "الولايات المتحدة معنية وتعتبر ضرورية للمشاركة. سيكون من الضروري التفكير في كيفية تنسيق مشاركتها مع السياسة الداخلية، أي الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني".
وتطرق الوزير إلى مجموعة بريكس، وقال" تعد مشاركة بريكس ميزة إضافية، لأن المؤتمر الذي يعقده الغرب فقط لن يثير الكثير من الاهتمام. نحن سنعقد هذا المؤتمر فقط إذا تمكنا من تبني نهج واسع"، لكنه رغم ذلك لم يذكر روسيا بالتحديد في سياق بريكس.
وأشار وزير الخارجية السويسري إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، ومن المستحيل عقد مؤتمر سلام بدون روسيا الاتحادية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق تكشف عن مصدر ثروتها
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق تكشف عن مصدر ثروتها
08:00 | 2024-02-23
23/02/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مستجدات طارئة في حالة الفنان فادي ابراهيم الصحية!
Lebanon 24
مستجدات طارئة في حالة الفنان فادي ابراهيم الصحية!
12:43 | 2024-02-23
23/02/2024 12:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل فندق في بيروت... فنانة تتعرّض للضرب المبرح من قبل زوجها!
Lebanon 24
داخل فندق في بيروت... فنانة تتعرّض للضرب المبرح من قبل زوجها!
07:30 | 2024-02-23
23/02/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور مفاجئ لعناصر "حزب الله" وهؤلاء شاهدوهم.. أين حصل ذلك؟
Lebanon 24
ظهور مفاجئ لعناصر "حزب الله" وهؤلاء شاهدوهم.. أين حصل ذلك؟
14:17 | 2024-02-23
23/02/2024 02:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. هذا ما تشهده أجواء لبنان الآن
Lebanon 24
عاجل جداً.. هذا ما تشهده أجواء لبنان الآن
11:48 | 2024-02-23
23/02/2024 11:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2024-02-24
في ظلّ المجاعة بغزّة... ما هي أبرز المواثيق الدولية المقرّة للحق في الغذاء؟
06:30 | 2024-02-24
البابا فرنسيس يلغي اجتماعاته المقررة اليوم.. لهذا السبب
06:04 | 2024-02-24
فيديو مرعب من غزة.. إسرائيل تُعدم رجلاً ونجله على سطح منزل!
06:00 | 2024-02-24
"الهجوم المروع" بالمواد الكيميائية.. شرطة بريطانيا تحل اللغز
05:58 | 2024-02-24
حدث مهمّ.. أول سوق للسفر في الرياض يُفتتح غداً
05:39 | 2024-02-24
تقارير عن اختراق إسرائيل لمجال مصر الجوي.. ما حقيقتها؟
فيديو
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
24/02/2024 14:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
24/02/2024 14:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
01:14 | 2024-02-24
24/02/2024 14:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24