تقارير عن اختراق إسرائيل لمجال مصر الجوي.. ما حقيقتها؟

نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصدر أمني مصري، اليوم السبت، نفيه ما أشيع عن اختراق المجال الجوي المصري من قبل طيران عسكري إسرائيلي.



ووصف المصدر الأمني التقارير الإعلامية في هذا الشأن بالكاذبة ولا أساس لها من الصحة.