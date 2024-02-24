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إقتصاد

حدث مهمّ.. أول سوق للسفر في الرياض يُفتتح غداً

Lebanon 24
24-02-2024 | 05:58
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ينطلق أول سوق للسفر السعودي في الرياض غدا الأحد ويمتد لثلاثة أيام، بمشاركة دولية واسعة تتخطى 20 دولة، ويعد هذا السوق حدثا رئيسيا في صناعة السفر والسياحة بالمملكة.
 
 
ويقام المعرض في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض في وسط العاصمة، ويستقبل الزوار من الساعة الثانية عصرا إلى العاشرة مساء.
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وسيشارك في أول سوق للسفر السعودي أكثر من 45 شريكا من القطاع الحكومي الدولي والخاص حيث يمثلون أهم الأسواق الخارجية التي تهم المسافر السعودي والمقيمين بالمملكة.


ويشهد المعرض أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية فريدة جاهزة للعرض أمام الجمهور، ومجموعة من العروض التفاعلية التي تعكس العمق السياحي للسعودية، وتنوعها الطبيعي والمناخي، مع مجموعة واسعة من الفعاليات النوعية والعالمية، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وفي السياق، قال المدير التنفيذي للشركة المنظمة لفعاليات المعرض، محمد الحربي إن "المملكة تسجل نموا سياحيا فاق التوقعات حيث حققت 100 مليون زيارة محلية ودولية في العام الماضي، شملت السياح، والمعتمرين، ورواد الأعمال، كما ارتفع عدد الزوار الدوليين لأرقام قياسية، هو الأعلى على الإطلاق"، مشيرا إلى أن "السعودية تعد أكبر الدول استثمارا في السياحة على المستوى الدولي".

 
كما ذكر أن المشاركة الدولية تتخطى 20 دولة منها السعودية، جورجيا، البحرين، تركيا، الهند، الأردن، مصر، سوريا، ألبانيا، الإمارات، هنغاريا، كازاخستان، سريلانكا، المالديف، روسيا، تونس، وغيرها من الدول.

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