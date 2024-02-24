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البابا فرنسيس يلغي اجتماعاته المقررة اليوم.. لهذا السبب

Lebanon 24
24-02-2024 | 06:30
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ألغى البابا فرنسيس اجتماعاته المقررة، اليوم السبت، بسبب إصابته بإنفلونزا خفيفة.


ويعقد البابا فرنسيس اجتماعات منتظمة مع مسؤولي الفاتيكان أيام السبت، بالإضافة إلى اجتماعات خاصة.


وقد عانى البابا من مشاكل صحية متكررة خلال الأشهر القليلة الماضية واضطر لإلغاء رحلة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي خلال كانون الاول الماضي بسبب أعراض إنفلونزا والتهاب في الرئة.
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