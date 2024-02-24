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بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية.. إجلاء الآلاف من بليموث

Lebanon 24
24-02-2024 | 07:29
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اشارت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، الى أن قنبلة من حقبة الحرب العالمية الثانية، أدى اكتشافها إلى واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في وقت السلم في تاريخ بريطانيا، انفجرت في البحر.

 
وتم اكتشاف القنبلة التي تزن 500 كيلوغرام، الثلاثاء، في الفناء الخلفي لمنزل في مدينة بليموث الساحلية على الساحل الجنوبي الغربي لبريطانيا.

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جرى إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من سكان المنطقة لضمان سلامتهم، حيث قامت قافلة عسكرية بنقل القنبلة غير المنفجرة عبر منطقة سكنية مكتظة بالسكان إلى ممر للعبّارات، ثم نقلت منه إلى البحر.
 
قال تيودور إيفانز، رئيس مجلس مدينة بليموث: "أعتقد أنه من العدل أن نقول إن الأيام القليلة الماضية ستسجل في تاريخ بليموث".


وفقا لمسؤولين محليين، أدت 59 غارة جوية خلال الحرب العالمية الثانية إلى مقتل 1174 مدنيا، وتدمير ما يقرب من 3800 منزل، وألحقت أضرارا جسيمة بنحو 18000 منزل آخر.
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