ماكرون لن يشارك في قمة G7.. لهذا السبب

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لن يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة G7 في كييف بعد أن قرر تمضية اليوم في المعرض الزراعي الدولي بالعاصمة باريس، على خلفية احتجاجات المزارعين التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.وافادت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA بأن ماكرون لن يشارك في قمة "مجموعة السبع" G7 التي تنعقد اليوم السبت عبر تقنية الفيديو من عاصمة أوكرانيا كييف، بمبادرة من إيطاليا التي ترأس المجموعة بشكل غير رسمي.وسيحلّ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه مكان ماكرون ممثلاً عنه في هذه القمة.ونقلت الوكالة عن بيان الإليزيه أن ماكرون "منشغل طوال اليوم في المعرض الزراعي الدولي" في باريس.