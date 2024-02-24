تحذير إرهابي... حديقة "هيلو كيتي" تغلق أبوابها

أغلقت حديقة ترفيهية في طوكيو تضم شخصية "هيلو كيتي" أبوابها، اليوم السبت، بسبب "تحذير إرهابي" عبر البريد الإلكتروني.



وأعلنت حديقة سانريو بورولاند على موقعها على الإنترنت، أننا "سنغلق أبوابنا موقتا اليوم لأننا غير قادرين على ضمان سلامة عملائنا وفناني الأداء والموظفين في الموقع بشكل كاف في هذا الوقت".

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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن الشرطة، التي قامت بالتحقيق في المتنزه بعد تلقيها التحذير عبر البريد الإلكتروني، لم تجد أي أشياء مشبوهة، من دون الإشارة إلى أي مصدر للحصول على معلوماتها.