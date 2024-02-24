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عربي-دولي
أردوغان: مجلس الأمن لم يبذل جهداً مجدياً لوقف وحشية اسرائيل
Lebanon 24
24-02-2024
|
09:25
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إنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بقاء المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال المجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ 140 يوماً في غزة.
وقال أردوغان أمام تجمع انتخابي بولاية صقاريا شمالي تركيا، في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية اذار المقبل، قال: "إن العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية طوال 140 يوما لدرجة أن مجلس الأمن الدولي لا يدعوها إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعجز عن ذلك".
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وأضاف أن "القوى الغربية ومجلس الأمن لم يبذلا جهدا مجديا لوقف الوحشية الإسرائيلية".
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