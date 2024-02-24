بقوة 5.1 درجة.. زلزال يضرب سواحل اليابان

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وقع زلزال بقوة 5.1 درجة قبالة سواحل اليابان، وفقاً للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.يقع مركز الزلزال على بعد 190 كلم جنوب شرق مدينة هاشينوهي (جزيرة هونشو) التي يسكنها نحو 239 ألف نسمة.وتقع بؤرة الزلزال على عمق 10 كلم.ولم ترد تقارير عن تهديد بحدوث تسونامي.