Advertisement

عربي-دولي

بقوة 5.1 درجة.. زلزال يضرب سواحل اليابان

Lebanon 24
24-02-2024 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1167941-638443893210412547.jpg
Doc-P-1167941-638443893210412547.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع زلزال بقوة 5.1 درجة قبالة سواحل اليابان، وفقاً للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.


يقع مركز الزلزال على بعد 190 كلم جنوب شرق مدينة هاشينوهي (جزيرة هونشو) التي يسكنها نحو 239 ألف نسمة.


وتقع بؤرة الزلزال على عمق 10 كلم.
Advertisement


ولم ترد تقارير عن تهديد بحدوث تسونامي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:35 | 2024-02-24
11:17 | 2024-02-24
11:06 | 2024-02-24
11:05 | 2024-02-24
10:15 | 2024-02-24
10:06 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24