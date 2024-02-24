يأس واستياء في مكتب زيلينسكي.. ما القصة؟

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نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدر مقرب من مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن السلطاة الحاكمة في كييف تعيش أجواء قاتمة منذ عدة أسابيع.وقالت الصحيفة: "الأجواء في مكتب زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة قاتمة للغاية، وعدم الرضا واضح".كما أشار المصدر الى أن "المكتب يعمل أيضاً على تحسين التعبئة والتخطيط العسكري. والهدف هو الاستعداد للاستخدام الفعال للمساعدات عند وصولها".