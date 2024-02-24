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عربي-دولي

يأس واستياء في مكتب زيلينسكي.. ما القصة؟

Lebanon 24
24-02-2024 | 10:15
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نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدر مقرب من مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن السلطاة الحاكمة في كييف تعيش أجواء قاتمة منذ عدة أسابيع.


وقالت الصحيفة: "الأجواء في مكتب زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة قاتمة للغاية، وعدم الرضا واضح".
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كما أشار المصدر الى أن "المكتب يعمل أيضاً على تحسين التعبئة والتخطيط العسكري. والهدف هو الاستعداد للاستخدام الفعال للمساعدات عند وصولها".

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