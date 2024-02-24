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عربي-دولي

تقرير: إطار جديد لصفقة بشأن الرهائن في غزة

Lebanon 24
24-02-2024 | 11:05
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كشف مصدران مطلعان، اليوم، عن توافق ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، خلال اجتماعهم في العاصمة الفرنسية، باريس، على إطار جديد ومُحدّث لصفقة بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس».

 ونقلت الوكالة عن صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن الوفد الإسرائيلي، الذي ضمّ رئيس الموساد دافيد بارنيا، ورئيس الشاباك رونين بار، وممثلين عن الجيش الإسرائيلي: الميجور جنرال نيتسان ألون والميجور جنرال أورين سيتر، عاد إلى إسرائيل في وقت مبكر من صباح السبت.

 وذكر المصدران أن هناك تقدماً في المفاوضات إلى حد ربما يسمح بالانتقال إلى مفاوضات حول تفاصيل الاتفاق، مثل عدد وهوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار صفقة.

 ومن المتوقع الآن أن يتلقى مجلس الحرب الإسرائيلي تحديثاً من فريق التفاوض ويقرر الخطوات الإضافية، وهو ما قد يحدث الليلة، بحسب الصحيفة.

 وشدد مصدر مطلع آخر على أن التقدم نحو مفاوضات أكثر تفصيلاً يعتمد على قدرة الوسطاء على إقناع «حماس» بالموافقة على الإطار الجديد الذي تم تحديده في اجتماع باريس.

( الشرق الأوسط)

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