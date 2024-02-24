داخل "أكياس الأونروا"... إسرائيل تعلن العثور على قذائف الهاون

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، العثور على قذائف "الهاون" داخل أكياس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



Advertisement

"في عملية مداهمة أخرى استهدفت عدة مبانٍ كانت حماس حوَّلتها إلى مجمع قتالي، عثر المقاتلون على قذائف هاون وأمشاط للذخيرة داخل أكياس تابعة لوكالة الأونروا الدولية".





وتابع: "كما تم ضبط رشاشات كلاشنيكوف ورصاصات وقنابل يدوية وعبوات ناسفة ومسيَّرات ومنصات لإطلاق قذائف أر بي جي وعبوات متشظّية وأجهزة اتصالات". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس":"في عملية مداهمة أخرى استهدفت عدة مبانٍ كانت حماس حوَّلتها إلى مجمع قتالي، عثر المقاتلون على قذائف هاون وأمشاط للذخيرة داخل أكياس تابعة لوكالة الأونروا الدولية".وتابع: "كما تم ضبط رشاشات كلاشنيكوف ورصاصات وقنابل يدوية وعبوات ناسفة ومسيَّرات ومنصات لإطلاق قذائف أر بي جي وعبوات متشظّية وأجهزة اتصالات".

وأضاف: "كما رصد المقاتلون في إحدى هجماتهم ثمانية مخربين لدى اقترابهم من القوات، حيث تم القضاء عليهم من خلال استهدافهم بصاروخ موجَّه دقيق".

وأظهر مقطع فيديو، نشره أدرعي، عناصر من الجيش الإسرائيلي وهي تفرغ الأكياس، من قذائف الهاون، التي كانت موجودة بداخلها.



وكانت "الأونروا" محور جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 تشرين الاول، الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل، وأدى إلى مقتل 1160 شخصا، بحسب تعداد وكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. (سكاي نيوز)