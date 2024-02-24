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عربي-دولي

مساعدات أوروبية إلى أوكرانيا تقدَّر بنحو 130 مليار يورو

Lebanon 24
24-02-2024 | 12:35
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي قدم لكييف مساعدات بأكثر من 130 مليار يورو منذ 24 شباط 2022.

 وقال لقناة "رادا" التلفزيونية: "لقد قدمنا 82 أو 83 مليار يورو لدعم أوكرانيا. كما تضمنت الحزمة الإضافية من المساعدات المالية الكلية 50 مليار يورو أخرى".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم المالي لأوكرانيا على أساس منتظم.

 وصرح ميشيل في وقت سابق أن دول الاتحاد الأوروبي أقرت برنامجا طويل الأجل لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو يمتد حتى نهاية عام 2027.

 ووعدت المفوضية الأوروبية بتقديم 33 مليار يورو منها لنظام كييف كقروض ائتمان، و17 مليار يورو "على شكل منح"، أي هبة، وهذا البرنامج بالذات كان أحد المواضيع الرئيسية للقمة.

 ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ميزانية الدولة الأوكرانية وتوفير أموال "للنفقات الجارية"، والتي تذهب كرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، ودفع معاشات التقاعد والتعويضات لأسر العسكريين الذين سقطوا في الجبهة.

( روسيا اليوم)
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