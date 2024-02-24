Advertisement

عربي-دولي

وزير إسرائيلي يحذر بايدن من خطأ فادح و"محرقة"... وهذا ما دعا اليه

Lebanon 24
24-02-2024 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1167982-638443996522386330.jpg
Doc-P-1167982-638443996522386330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إن الرئيس الأميركي جو بايدن "يرتكب خطأ فادحا بموافقته على قيام الدولة الفلسطينية لأن هذا الأمر سيؤدي إلى محرقة".
وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن "العالم يمكنه أن يستوعب ملايين اللاجئين لكنه لا يسمح لسكان غزة بالانتقال من مكان لآخر، ولا يسمح بتحرير سكان غزة من حكم حماس".
Advertisement
وفيما يخص الاستيطان، أضاف أنه "حيثما توجد المستوطنات سيكون هناك الأمن".
يذكر أن عميحاي إلياهو كان قد صرح سابقا بقصف غزة بالسلاح النووي، مطالبا إسرائيل "بإيجاد طرق أشد إيلاما للفلسطينيين من الموت لتحطيم معنوياتهم ومنعهم من الوقوف من جديد"، كما أيد فكرة احتلال القطاع وبناء المستوطنات هناك.
هذا وأفاد موقع "إسرائيل 24" في تقرير نشره اليوم السبت بأن الولايات المتحدة تجري مباحثاتها مع دول عربية فيما يتعلق باليوم التالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كما ترغب واشنطن في أن تتوصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان.
ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ141، يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2024-02-24
14:42 | 2024-02-24
14:35 | 2024-02-24
14:34 | 2024-02-24
14:15 | 2024-02-24
14:00 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24