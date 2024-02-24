في الذكرى الثانية للغزو لأوكرانيا.. أكوام من الروث أمام منزل سفير روسي (فيديو)

قال محتجون إنهم وضعوا طنّين من روث الحيوانات أمام منزل السفير الروسي في بولندا، اليوم السبت، مع إحياء الذكرى الثانية للغزو الشامل لأوكرانيا.

وأظهرت صور اطلعت عليها رويترز للاحتجاج في كونستانسين يجورنا، وهي بلدة قريبة من وارسو يقطن بها السفير الروسي، أن النشطاء وضعوا علما روسيا ملطخا بالدماء وعليه حرف زد بالإنجليزية على كومة من الروث وألصقوا عليه لافتة كتب عليها "روسيا = القرف! لا نريدكم في الاتحاد الأوروبي! اخرجوا!".

وفي مكان آخر في وارسو، عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، أطلق محتجون آخرون أصوات صفارات الإنذار وإطلاق النار والانفجارات خارج مبنى يسكنه دبلوماسيون روس.

وقال أحد المحتجين ويدعى دومينيك في بيان "أردنا إشارة واضحة إلى السلطات البولندية والاتحاد الأوروبي. لقد حان الوقت لطرد الدبلوماسيين الروس من بلادنا".

Love Poland 👍👍👍

Polish and Ukrainian activists poured two tons of shit under the residence of the Russian ambassador to Poland, Sergey Andreev



In this huge pile, people stuck a bloody flag of Russia and a sign with the inscription "Russia = shit! We don't want to see you in… pic.twitter.com/cWADTnWZu7 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) February 24, 2024 Advertisement





ولم ترد السفارة الروسية في وارسو على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق. ولم ترد السفارة الروسية في وارسو على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

وعلى عكس دول البلطيق التي طردت السفراء الروس، لم تتخذ بولندا حتى الآن مثل هذه الخطوة رغم أنها قامت بطرد دبلوماسيين.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اندلاع أعنف حرب على الأراضي الأوروبية منذ أكثر من 70 عاما. (الحرة)