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عربي-دولي

استقبال ماكرون بصيحات الاستهجان.. متظاهرون يقتحمون معرض الزراعة في باريس

Lebanon 24
24-02-2024 | 13:30
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قوبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، في افتتاح معرض باريس للزراعة، بصيحات استهجان وصافرات من مزارعين غاضبين يلومونه على عدم دعمهم بما يكفي.

 كان من المنتظر أن يزور ماكرون الفعالية التي تجتذب حشودا من الزوار كل عام، لكن قبل الافتتاح الرسمي، اقتحم عشرات المحتجين الحواجز الأمنية ودخلوا المكان وقت وصول الرئيس الفرنسي.

ويحتج المزارعون منذ شهور في أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس، للمطالبة بظروف معيشية أفضل ولوائح أبسط وحماية أكبر من المنافسة الأجنبية التي يرونها غير عادلة.

 تم نشر شرطة مكافحة الشغب في المعرض الزراعي لمنعهم من الاقتراب من ماكرون، الذي خطط للقاء رؤساء نقابات المزارعين الأبرز في فرنسا.

في الوقت نفسه، هتف المحتجون بشعارات تطالب ماكرون "بالتنحي" وأطلقوا الصافرات تعبيرا عن غضبهم.

 وقال ماكرون: "لن نتمكن من الاستجابة لأزمة المزارعين في ساعات قليلة. لقد استغرق الأمر شهورا وسنوات من العمل لأولئك الذين جاؤوا إلى هنا لعرض ماشيتهم وأعمالهم.. يجب أن يسير هذا المعرض بشكل مناسب وهادئ."

 قبل ثلاثة أسابيع، رفع المزارعون حواجز الطرق حول باريس وفي أنحاء أخرى من البلاد بعد أن قدمت الحكومة أكثر من 400 مليون يورو من المساعدات وخفض الضرائب.


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