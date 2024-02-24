إصابة المصور الصحفي عبد الله الحاج جراء استهدافه بمسيّرة إسرائيلية

أفاد مراسل RT اليوم السبت بإصابة المصور الصحفي عبد الله الحاج، عقب استهدافه من قبل طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تغطيته لمشاهد الدمار في مخيم الشاطئ بغزة.





وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس اول استهداف إسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة، حيث سبق ان استهدفت القوات الإسرائيلية في الـ 13 من الشهر الجاري مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر وزميله المصور الصحفي أحمد مطر، خلال تغطيتهما في منطقة ميراج شمال مدينة رفح جنوبي القطاع.

Advertisement

وفي ذات السياق أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في الـ 12 من الشهر الجاري بمقتل صحفيتين اثنتين جراء قصف إسرائيلي على مدينة رفح وبلدة جباليا جنوب وشمال القطاع.

وأشار المكتب بارتفاع حصيلة الشهداء في صفوف الصحفيين في قطاع غزة منذ الـ 7 من تشرين الاول الماضي إلى 132 صحفيا. (RT)