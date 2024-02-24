Advertisement

عربي-دولي

القبض على اثنين من أخطر قيادات داعش بعملية نوعية خارج العراق

Lebanon 24
24-02-2024 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1168004-638444047388140755.jpg
Doc-P-1168004-638444047388140755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، السبت، أنه تمكن من إلقاء القبض على اثنين من "أخطر" قيادات داعش في عملية خارج الحدود.

 وقال جهاز المخابرات العراقي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" إن العنصرين اللذين تم القبض عليهما متورطان في أبشع الجرائم الإرهابية في العراق، وتم القبض عليهما خارج البلاد واقتيادهما بعد تعقب استمر لسنوات.

 وأضاف في البيان أن من تم اعتقالهما هما عصام عبد علي سعيدان المكنى (أبو زيد) وبشير عبد علي سعيدان المكنى (أبو أحمد اتصالات).

 وبخصوص "أبو زيد" فقد ذكر الجهاز أنه "إعلامي ما يسمى ولاية الفلوجة والمتورط بذبح الجندي كاظم الركابي والمسؤول عن إدارة جميع الأنشطة الإعلامية للعصابات الإرهابية في الفلوجة بعد العام 2014 والمتورط بتوثيق الكثير من الجرائم الإرهابية والتي كان أبرزها قتل الجنديين مصطفى العذاري وسمير مراد الدلوي.

 أما الثاني "أبو أحمد اتصالات" فهو عسكري ما يسمى ولاية الفلوجة والمسؤول عن جميع العمليات الإرهابية لداعش في الفلوجة بعد العام 2014.

 وأشار جهاز المخابرات العراقي إلى أن "أبو أحمد اتصالات" كان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات قيادات العصابات الإرهابية.

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2024-02-24
16:40 | 2024-02-24
16:35 | 2024-02-24
16:15 | 2024-02-24
16:00 | 2024-02-24
15:58 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24