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عربي-دولي

أطلق على خليج عدن... إسقاط صاروخ كان سيستهدف "على الأرجح" ناقلة نفط أميركية

Lebanon 24
24-02-2024 | 14:34
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مساء السبت، أن المدمرة "يو.إس.إس ماسون" أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن أُطلق من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن على خليج عدن.
وأوضحت القيادة المركزية: "الصاروخ كان يستهدف على الأرجح ناقلة النفط والكيماويات الأميركية -إم.في تورم ثور-".
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وأشارت إلى أن الحادث وقع السبت في حدود الساعة الخامسة عصرا بتوقيت صنعاء.
وأضافت: "لم نتلق تقارير عن أضرار أو إصابات في المدمرة الأميركية يو.إس.إس ماسون ولا الناقلة إم.في تورم ثور".


ومنذ 19 تشرين الثاني، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، معلنين أن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ 7 تشرين الاول.
وفي محاولة ردعهم، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين منذ 12 كانون الثاني.
وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة". (سكاي نيوز)

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