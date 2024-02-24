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عربي-دولي

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

Lebanon 24
24-02-2024 | 14:42
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استخدمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، سيارات رش المياه والخيالة لتفريق تظاهرة ضخمة في تل أبيب ضد حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال مراسلنا إنه للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، تستخدم الشرطة سيارات رش المياه والخيالة لتفريق تظاهرة لأهالي المحتجزين، مضيفا أن العناصر الأمنية اعتقلت ستة متظاهرين على الأقل. 
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن التظاهرة شارك فيها الآلاف، مشيرة إلى أن مطالب المتظاهرين كانت متعددة، من بينها ضرورة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة وإقالة نتنياهو، والوصول إلى حل دبلوماسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وبالتزامن مع التظاهرة في تل أبيب، انطلقت تظاهرات عدة حول نفس الشعارات في عدد من المدن الإسرائيلية.


وتأتي التظاهرات بعد يوم من بدء محادثات التهدئة في غزة، والتي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس. 
 
وأفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، السبت، بحدوث "تقدم كبير" في هذه المحادثات، التي جرت بين ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر.
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء، الذي جرى مساء الجمعة في باريس لصحيفة "هآرتس"، إن المحادثات كانت "جيدة للغاية"، مشيرة إلى أنه تم "إحراز تقدم كبير". (سكاي نيوز)
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