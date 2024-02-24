نتنياهو يجدد تهديداته باقتحام رفح: خطط عملياتية الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أنه بصدد إقرار "خطط عملياتية" الأسبوع المقبل بشأن محافظة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي: "سأجتمع بداية الأسبوع مع مجلس الحرب (في الحكومة الإسرائيلية) لإقرار خطط عملياتية في رفح، بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين منها".

ومنذ أسابيع تتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.

وأضاف نتنياهو: "نعمل على الحصول على مخطط آخر للإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة، وكذلك استكمال القضاء على قوات حماس في رفح".

وأردف: "لهذا السبب أرسلت وفداً إلى باريس والليلة سنناقش الخطوات التالية في المفاوضات".

( الأناضول)