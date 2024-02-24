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عربي-دولي

بالفيديو... ضربات للحوثيين باليمن وانفجارات تهز صنعاء

Lebanon 24
24-02-2024 | 05:04
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أفادت وسائل إعلام حوثية، في وقت متأخر مساء السبت، بأن قصفا أميركيا- بريطانيا استهدف العاصمة اليمنية صنعاء.
 
 
وحسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في اليمن، فإن القصف الأميركي- البريطاني استهدف صنعاء بـ5 غارات، أحدثت انفجارات ضخمة.
 
 
وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن القصف الأميركي- البريطاني استهدف معسكرات النهدين والصيانة وخشم البكرة، بالإضافة إلى فج عطان ومحيط التلفزيون.


كذلك طال القصف الأميركي- البريطاني محافظتي الحديدة وعمران.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا قالوا إنها للقصف الأميركي- البريطاني الذي طال صنعاء.
 
 
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ضربات أميركية وبريطانية، استهدفت عشرات الأهداف للحوثيين في اليمن السبت.
 
وأضافت الصحيفة أن الضربات الأميركية- البريطانية لمواقع الحوثيين في اليمن اليوم هي الأقوى منذ أسابيع.
 
وأعلن "البنتاغون" تنفيذ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على 18 هدفا للحوثيين في اليمن.
 
 
وأفاد "البنتاغون" بأن "الضربات الضرورية والمتناسبة استهدفت على وجه التحديد 18 هدفا للحوثيين في ثمانية مواقع في اليمن"، من بينها منشآت تخزين أسلحة ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومروحيات. (سكاي نيوز)
 
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