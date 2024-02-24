15
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
انفجار ضخم يهز طبريا... ماذا حدث؟
Lebanon 24
24-02-2024
|
16:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد اعلام عبري، مساء السبت، بأن انفجار كبير هز بحيرة طبريا.
وقالت "قناة 14 العبرية" أن صفارات الإنذار دوت في طبريا بسبب تشخيص خاطئ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... ضربات للحوثيين باليمن وانفجارات في صنعاء
Lebanon 24
بالفيديو... ضربات للحوثيين باليمن وانفجارات في صنعاء
25/02/2024 08:31:26
25/02/2024 08:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار عنيف في منطقة الفخاري شرقي خانيونس
Lebanon 24
انفجار عنيف في منطقة الفخاري شرقي خانيونس
25/02/2024 08:31:26
25/02/2024 08:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار قوي في محيط مدينة صيدا وضواحيها
Lebanon 24
سماع دوي انفجار قوي في محيط مدينة صيدا وضواحيها
25/02/2024 08:31:26
25/02/2024 08:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار صاروخ اعتراضي إسرائيلي في أجواء بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان (النهار)
Lebanon 24
انفجار صاروخ اعتراضي إسرائيلي في أجواء بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان (النهار)
25/02/2024 08:31:26
25/02/2024 08:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار
طبريا...
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم عن مصرف لبنان.. أمر إيجابي حصل!
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن مصرف لبنان.. أمر إيجابي حصل!
05:51 | 2024-02-24
24/02/2024 05:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبح شابا.. ابن نوال الزغبي حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
أصبح شابا.. ابن نوال الزغبي حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
01:48 | 2024-02-24
24/02/2024 01:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار المصرفي.. على هذا السعر؟!
Lebanon 24
الدولار المصرفي.. على هذا السعر؟!
02:15 | 2024-02-24
24/02/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جدا.. هيفا وهبي تتألق في باريس (فيديو)
Lebanon 24
بفستان قصير جدا.. هيفا وهبي تتألق في باريس (فيديو)
03:34 | 2024-02-24
24/02/2024 03:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نفذت مجزرة وتتمركز قرب لبنان.. معلومات عن "فرقة عسكرية" وحشية!
Lebanon 24
نفذت مجزرة وتتمركز قرب لبنان.. معلومات عن "فرقة عسكرية" وحشية!
14:00 | 2024-02-24
24/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:20 | 2024-02-25
زلزال يهزّ حدود قرغيزستان وشينجيانغ.. هذه قوته
01:04 | 2024-02-25
ندّدوا بسياسة نتنياهو.. اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب (فيديو)
00:42 | 2024-02-25
هجوم مسلّح هزّ بغداد وروّعها.. تفاصيل مفاجئة تكشف عن الحادثة وفيديو يوثّق
00:16 | 2024-02-25
قتلى الجيش الإسرائيلي إلى ارتفاع.. هذا ما سجلته أحدث الأرقام
23:40 | 2024-02-24
بالفيديو: القوات الأميركية والبريطانية تقصف 18 هدفاً للحوثيين في اليمن
23:33 | 2024-02-24
والدته تسلمت جثته.. هل ستنظم جنازة للمعارض الروسي نافالني؟
فيديو
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
25/02/2024 08:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
25/02/2024 08:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
01:14 | 2024-02-24
25/02/2024 08:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24