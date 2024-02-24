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انفجار ضخم يهز طبريا... ماذا حدث؟

Lebanon 24
24-02-2024 | 16:50
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أفاد اعلام عبري، مساء السبت، بأن انفجار كبير هز بحيرة طبريا.
 
وقالت "قناة 14 العبرية" أن صفارات الإنذار دوت في طبريا بسبب تشخيص خاطئ.
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انفجار

طبريا...

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