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عربي-دولي

ترامب يهزم هايلي في انتخابات ساوث كارولاينا.. كيف علّقت الأخيرة بعد خسارتها؟

Lebanon 24
24-02-2024 | 23:15
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هزم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، نيكي هايلي، السبت، آخر منافسيه الجمهوريين، في الانتخابات التمهيدية بولاية ساوث كارولاينا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري عن انتخابات الرئاسة الأميركية، وفق ما أظهرت توقّعات بثّها عدد من وسائل الإعلام الأميركية.
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ويُمثّل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تُجسّد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لست سنوات.

ودعا ترامب الجمعة أنصاره إلى التعبئة بقوة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية السبت، وقال لهم خلال تجمع انتخابي في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد: "غدا ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم. غدا ستُمضي يوما سيئا حقا لأنها ليست شخصا جيدا، متوقعا انتصارا هائلا"، مضيفاً: "سنفوز بهذه الولاية، وبعد ذلك سنُخبر جو بايدن بأنه مطرود".


هايلي تعلّق

في المقابل، أعلنت هايلي عزمها على البقاء في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، رغم هزيمتها أمام ترامب في كارولاينا الجنوبية. وقالت لمؤيديها خلال تجمع في تشارلستون "لن أتخلى عن هذه المعركة".
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