قتلى الجيش الإسرائيلي إلى ارتفاع.. هذا ما سجلته أحدث الأرقام

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أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الأحد، عن مقتل جندي من لواء جعفاتي، وإصابة ضابط وجنديين آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.ووفق ما أفاد موقع الجيش الإسرائيلي، فقد وصل إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول إلى 578 بينهم 239 منذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 تشرين الأول الماضي، كذلك وصل عدد الجرحى إلى 2,962، بينهم 453 في حالة صعبة.ودخلت الحرب في قطاع غزة الأحد يومها الـ142، على وقع استمرار القصف الذي ينذر بكارثة إنسانية بالقطاع، ورغم ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش "الخطط العملياتية لرفح قريبا"،وأضاف أنه "سيعقد في بداية الأسبوع جلسة للمجلس الوزاري المصغر من أجل المصادقة على الخطط العملياتية للقيام بعملية عسكرية في رفح التي ستشمل إجلاء السكان المدنيين من هناك". (روسيا اليوم)