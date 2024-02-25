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عربي-دولي

زلزال يهزّ حدود قرغيزستان وشينجيانغ.. هذه قوته

Lebanon 24
25-02-2024 | 01:20
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أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا قوته 5.8 درجة هز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية، الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. (سكاي نيوز)
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