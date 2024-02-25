زلزال يهزّ حدود قرغيزستان وشينجيانغ.. هذه قوته

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا قوته 5.8 درجة هز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية، الأحد.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. (سكاي نيوز)

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