معلومات جديدة عن وقف النار بغزة.. هذه تفاصيلها

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بعد الإعلان عن توجه وفد إسرائيلي خلال الأيام المقبلة إلى قطر من أجل وقف النار في قطاع غزة، كشف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع بعض التفاصيل عن المقترح الجدي الذي وضع على الطاولة.وقال إنه يتضمن وقف القتال ليوم واحد، مقابل كل محتجز إسرائيلي في غزة يتم الإفراج عنه، كما لفت إلى أن وقف النار قد يمتد نحو ستة أسابيع، حيث من المتوقع الإفراج عن 40 شخصا، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.كما سيتم الإفراج عن عشرة أسرى فلسطينيين مقابل كل أسيبر إسرائيلي تطلق سراحه الفصائل الفلسطينية.إلى ذلك، يتضمن الاتفاق موافقة إسرائيل على عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في الشمال، وكذلك إعادة إعمار القطاع.المسؤول الأمني أكد في الوقت عينه، أن الصفقة المحتملة لن تمنع تنفيذ عملية برية في رفح، التي يتكدس فيها ما لا يقل عن 1,4 مليون شخص، ضمن مخيمات أو حتى في الحدائق والشوارع العامة حتى، بعدما نزح معظمهم من الغارات والقصف في شمال ووسط غزة.أتت تلك التسريبات بعد أن أفاد مسؤول إسرائيلي كبير مساء أمس السبت بأن "حماس تخلت عن بعض مطالبها"، لكنه شدد في آن على أن "الجانبين ما زالا بعيدين عن التوصل لاتفاق".