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عربي-دولي
قريباً.. تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط؟
Lebanon 24
25-02-2024
|
02:30
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أشار مصدر فلسطيني لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، إلى ترجيح تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتأتي هذه التطورات تعزيزا للأنباء التي رجحت موافقة حركة حماس، الأسبوع الماضي على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.
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حكومة التكنوقراط هذه لن يكون لديها أي ارتباط مع أي حزب في فلسطين، حيث سيتولى مستقلين مهنيين إدارة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات إذا سمح الوضع ذلك لاحقا.
إلى ذلك، أكد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن هناك مؤشرات من حركة حماس على إنها وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط، وقبولها المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.
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