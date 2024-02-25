وزيرة خارجية ألمانيا تهرب إلى ملجأ في أوديسا.. ما الذي حصل معها؟

اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى قضاء حوالي ربع ساعة في الملجأ خلال زيارة إلى أوديسا، بسبب إنذار من غارة جوية، بحسب ما أفادت به صحيفة Zeit.

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وقد وصلت وزيرة الخارجية الألمانية إلى مدينة أوديسا، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا لأسباب أمنية.ونقلت الصحيفة عن مراسل رافق الوزيرة خلال الزيارة: "اضطرت أنالينا بيربوك، أثناء زيارتها لمدينة أوديسا، للاختباء في أحد الملاجئ لفترة وجيزة بعد إشارة غارة جوية"، مؤكدة أنها غادرت الملجأ بعد حوالي ربع ساعة.من جانبها، ذكرت مجلة شبيغل الألمانية أن بيربوك زارت برفقة وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ميناء المدينة، وبعد ذلك تم إبلاغها بـ"الوضع الأمني في منطقة البحر الأسود".ووفقا لمعلومات وزارة التحويل الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن إنذار بغارة جوية في منطقة أوديسا يوم 24 شباط الساعة 22.48 بتوقيت موسكو، وبعد 18 دقيقة تم إلغاء الإنذار. (روسيا اليوم)