"فتاكة وقاتلة".. قائمة بأسلحة إختبرتها إسرائيل خلال "مجازر غزة"!

خلال حربها ضدّ غزة التي بدأ يوم 7 تشرين الأول الماضي، استخدمت إسرائيل سلسلة من الأسلحة الفتاكة، فيما تبين أن هناك معدات عسكرية تم استخدامها لأول مرة ضدّ المدنيين في القطاع الفلسطيني المُحاصر.

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تقولُ التقارير إن إسرائيل، الخاضعة للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، تقوم باختبار العديد من أصناف الأسلحة والذخائر الجديدة والفتاكة على الفلسطينيين.

فما هي هذه الأسلحة والمعدات؟ وماذا تقول المعطيات عنها؟

نظام غوسبل (The Gospel)

يوفر النظام تقديرات بعدد الضحايا المحتمل من المدنيين جراء القصف، وحساب كمية الذخيرة اللازمة.

يقترح النظام نحو 100 هدف للقصف يومياً عن طريق الخوارزميات، في حين كان الجيش الاحتلال يحدد 50 هدفاً للقصف بغزة سنوياً.

نظام "Dagger" (الخنجر) للاستهداف

هو منظار ذكي من الجيل الثالث، يستخدم أجهزة استشعار كهروضوئية ويعالج الصور بالذكاء الاصطناعي لتتبع الأهداف بدقة.

درون "نيتسوتز" (سبارك) من الجيل الخامس

يبلغ وزنها حوالى 55 كيلوغراماً، فيح حين أن طول جناحيها يصل إلى 5 أمتار

ذخائر جدام (JDAM)

ذخائر الهجوم المباشر المشترك (Joint Direct Attack Munition)‏ المعروفة اختصاراً باسم جدام (JDAM) وهي حزمة منخفضة التكلفة بنتها شركة بوينغ، وتتكون من عدة أجهزة توجيه، تثبت على القنابل غير الموجهة أو "القنابل الغبية" وتحولها إلى ذخائر موجهة "ذكية" تعمل في جميع الأحوال الجوية.

سويتش بليد 600



وهي مسيرة انتحارية تزن ذخيرتها 15 كلـغ، ويمكن حملها يدوياً وإعدادها في غضون 10 دقائق، فيما يصل مداها إلى 40 كلم.

قنابل GBU-31



تحمل كتلة متفجرات يزيد وزنها عن 400 كلغ، الأمر الذي يمكنها من تدمير مبنى شاهق.

درون "هرمز 900" | Elbit Hermes 900

وهي طائرة من دون طيار متوسطة الحجم ومتعددة الحمولة تبلغ 300 كلغ، ومهمتها المراقبة والتنصت وتحديد أهداف أرضية متحركة.

يمكن لهذه الطائرة العمل 30 ساعة في الجو، وتصل إلى ارتفاع أقصى يبلغ 30,000 قدم.

منظومة "آرو-3" | 3 Arrow Weapon System



هي منظومة دفاعية صاروخية بعيدة المدى، يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

الدبابة باراك | Merkava V Barak

هي دبابة من نوع ميركافا من الجيل الخامس ومدعمة بالذكاء الاصطناعي، ويمكن لقائدها رؤية محيطه بزاوية 360 درجة.

مدفع رشاش "النقب"

هو من عيار 7.62 ملم، ويستطيع اختراق المباني، كما أنه وزنه يصل إلى حوالى 7.5 كيلوغرامات. (العربي الجديد)