

رأت صحيفة "The Guardian" البريطانية أن "إسرائيل وحماس يواجهان الآن مجموعة جديدة من الاختيارات المصيرية، والقرارات التي سيتخذانها في الأسبوعين المقبلين لا تشكل فقط مسألة حياة أو موت بالنسبة لآلاف عديدة من الفلسطينيين، وللرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس وعددهم 134 رهينة، إنما سيكون لديها القدرة على تشكيل الأحداث لسنوات، إن لم يكن لعقود مقبلة.

Advertisement بداية شهر رمضان، في 10 آذار، هي الموعد النهائي الحاسم، والساعة تدق". رأت صحيفة "The Guardian" البريطانية أن "إسرائيل وحماس يواجهان الآن مجموعة جديدة من الاختيارات المصيرية، والقرارات التي سيتخذانها في الأسبوعين المقبلين لا تشكل فقط مسألة حياة أو موت بالنسبة لآلاف عديدة من الفلسطينيين، وللرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس وعددهم 134 رهينة، إنما سيكون لديها القدرة على تشكيل الأحداث لسنوات، إن لم يكن لعقود مقبلة.بداية شهر رمضان، في 10 آذار، هي الموعد النهائي الحاسم، والساعة تدق".

وبحسب الصحيفة، "لقد كان القصف الإسرائيلي لغزة بلا هوادة، وكان الدمار شديداً وعدد القتلى مرتفعاً للغاية، حتى أن الكثيرين توقفوا عن اعتباره حرباً منذ فترة طويلة. وكان من الملفت للنظر عدد المرات التي اضطر فيها وزير خارجية الظل، ديفيد لامي إلى تذكير زملائه بأنهم لا يستطيعون ببساطة إصدار طلب بوقف إسرائيل، لأن "وقف إطلاق النار يعني بالضرورة الطرفين".

وتابعت الصحيفة، "حماس أصبحت لاعبا غير مرئي في هذا الصراع، وهذا صحيح حرفيًا في ساحة المعركة. وقال أحد جنود الاحتياط الإسرائيليين الذين قاتلوا في غزة إن عناصر حماس "لا يُظهرون أنفسهم ويتجنبون الاتصال. إنك ترى الأهداف لبضعة أجزاء من الثانية"، واصفًا كيف أن مقاتلي حماس لن يخرجوا إلا بشكل عابر من شبكتهم الواسعة من الأنفاق تحت الأرض بهدف إطلاق النار باتجاه العدو. وتقول إسرائيل إنها قتلت حوالي 12 ألف من رجال حماس، وهو ما يمثل حوالي ثلث القوة المقاتلة للمنظمة، أما حماس فتقول إنها فقدت نصف هذا العدد. وفي كلتا الحالتين، فإن الآلاف من قتلى حماس غير مرئيين. وتعطي وزارة الصحة في غزة، التي تسيطر عليها حماس، إجماليا يوميا للقتلى، وغالبا ما تضيف أن معظمهم تقريبا من النساء والأطفال. وفي الحقيقة، إن اللقطات المفجعة التي تخرج من غزة تتطابق مع هذه الرواية: فهي تظهر مدنيين وليس مقاتلين سقطوا. ولا يزال مقاتلو حماس متوارين عن الأنظار".

وبحسب الصحيفة، تتصاعد الآراء المناهضة لحماس، حيث قال المحلل أحمد فؤاد الخطيب، من مدينة غزة، الذي فقد 31 فردًا من أفراد أسرته: "تصر على إعادة الإعمار الكامل وإعادة تطوير غزة إلى ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول، إذاً لماذا تشنون حربا مدمرة تقضي على شعبكم وتدمر أراضيكم لتطالبوا بعودة غزة إلى ما كانت عليه قبل أن تجروا الغزيين إلى مغامراتكم الانتحارية؟ كان بإمكانكم الحصول على ما تريدون ببساطة من خلال عدم شن حرب تعلمون أنها ستكون كارثية".

وتابعت الصحيفة، "تمتلك حماس حتى الآن القوة. ولو كانت الحركة قلقة من المعاناة اليومية للفلسطينيين في غزة، وإذا كانت تريد ببساطة أن يتوقف القتل، لتمكنت من إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم، أحياء وأموات، ووافقت على نفي يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية، والعقل المدبر لـ 7 تشرين الأول. حينها سيتوقف القتل، ومع ذلك، لا أحد يعتقد على وجه التحديد أن حماس سوف تفعل ذلك على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، ينصب التركيز، بطبيعة الحال، على الطرف الأقوى، إسرائيل، التي تواجه أيضاً قراراً حاسماً. إن المفاوضات الجارية في باريس تهدف إلى التوسط في إطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين محتجزين في إسرائيل وما يصاحب ذلك من وقف للقتال. ولكن هناك خيارًا أكثر أهمية يجب اتخاذه".

وأضافت الصحيفة، "من الممكن أن تمضي إسرائيل قدماً في تهديدها بشن عملية برية في رفح، المدينة الحدودية الجنوبية حيث فر القسم الأعظم من سكان غزة بحثاً عن الأمان، وسوف يشعر الجيش الإسرائيلي بالرضا إذا تمكن من القضاء على ما يقول إنها آخر ألوية حماس المتبقية، المختبئة تحت الأرض. لكن الثمن سيكون باهظا إلى حد مرعب، إذ سيتسبب إما في خسائر فادحة في الأرواح، أو نزوح جماعي للاجئين الفارين إلى مصر المجاورة، أو كليهما. ولهذا السبب كان العديد من زعماء العالم يناشدون نتنياهو أن يتراجع. إن الرغبة في تجنب وقوع كارثة في رفح هي التي أعطت، جزئياً، زخماً جديداً لمحادثات باريس تلك".

وبحسب الصحيفة، "في الوقت نفسه، هناك خيار آخر يلوح في الأفق. وها هو البيت الأبيض يقدم ما لا يسميه تمامًا خطة الرئيس الأميركي جو بايدن، ومن شأن ذلك أن يجعل الولايات المتحدة توافق على اتفاقية دفاعية مع المملكة العربية السعودية، مقابل إقامة السعوديين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وسيشكل الثلاثة معًا تحالفًا قويًا ضد إيران ووكلائها: حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، وسوف تحصل إسرائيل على ما سعت إليه منذ عقود: قبول رسمي في كل أنحاء العالم العربي وشركاء رسميون في معركتها الأساسية ضد إيران. والثمن؟ سيتعين على إسرائيل أن توافق على إقامة دولة فلسطينية، والتي يُعد السعي لتحقيقها أمرًا أساسيًا في مبادرة بايدن".

وتابعت الصحيفة، "الآن، هناك بالطبع مئات الأسباب التي تجعلنا نفترض أن هذه الخطة الجديدة سوف تمضي في نفس الطريق الذي سلكته كل الخطط القديمة، وتنتهي بالفشل. لكن القضية ما زالت قائمة. يمكن لإسرائيل أن تزحف إلى رفح، وتتسبب في كارثة إنسانية، وتخاطر بوصفها دولة منبوذة حتى من قبل أصدقائها السابقين. أو يمكنها أن تقول توافق مبدئيا مع خطة الرئيس الأميركي، معترفة بالحقيقة الواضحة للعالم أجمع وهي أنه سيتعين عليها في نهاية المطاف أن تتصالح مع الفلسطينيين، وأن هناك شعبين يطالبان بنفس الأرض الصغيرة، وأن النتيجة الوحيدة التي يمكن أن تعطي كليهما ما يحتاجان إليه هي دولة لكل منهما".

وأضافت الصحيفة، "لكن نتنياهو يقف في طريق التوصل إلى اتفاق لن ينهي الحرب في غزة فحسب، بل سيضمن مستقبل إسرائيل في نهاية المطاف. إذاً، يحتاج الإسرائيليون إلى التخلص منه، على وجه السرعة، واستبداله بزعيم عملي قادر على رؤية ما تتطلبه المصلحة الوطنية لإسرائيل بكل وضوح. هناك فرصة ضئيلة جدًا لظهور شيء أفضل من عرض الحرب المرعب هذا. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على الفلسطينيين أن يتحرروا من حماس، وأن يتحرر الإسرائيليون من نتنياهو".