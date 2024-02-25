من صوّت لترامب كي يهزم نيكي هايلي؟ الأرقام تكشف

فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس السبت، على نيكي هايلي بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولاينا، التي تنتمي إليها.



ووفق شبكة "إن بي سي نيوز"، فقد حصل ترامب بأغلبية ساحقة على دعم الرجال والنساء (68% و62% على التوالي)، والناخبين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً (64%)، والذين تزيد أعمارهم عن 45 (65%)، فضلاً عن الناخبين الحاصلين على شهادات جامعية (51%) وبدونها (75%)، والناخبين الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم جمهوريون (73%).

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كما واصل خطته في الموسم التمهيدي لحشد دعم الأغلبية عبر الكتل التصويتية الجمهورية التقليدية: 86% من الناخبين المحافظين للغاية، و75% من الإنجيليين البيض، و68% من المحاربين القدامى، و89% من نصف الناخبين تقريباً الذين يقولون إنهم جزء من حركة MAGA.



في حين جاء دعم هايلي من المستقلين، حيث تغلبت على ترامب بأصوات هؤلاء بنسبة 54% مقابل 43%، والمعتدلين بنسبة 67% مقابل 32%.





بذلك، يواصل ترامب سلسلة انتصاراته ليقترب من نيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة على التوالي، والتنافس مجدداً أمام الرئيس جو بايدن الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، حسب رويترز. وسيعزز ذلك الفوز دعوات حلفاء ترامب إلى انسحاب هايلي، آخر منافسيه الجمهوريين.



يذكر أن ترامب كان هيمن على جميع المنافسات الخمس التي جرت حتى الآن، في ولايات أيوا ونيو هامبشير ونيفادا وفي جزر العذراء الأميركية، والآن في ساوث كارولاينا، مما لا يترك لهايلي أي مجال تقريباً للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.



فيما تصر هايلي التي عملت سفيرة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب على أنها ستواصل حملتها حتى "الثلاثاء الكبير" على الأقل في الخامس من أذار عندما يدلي الجمهوريون بأصواتهم في 15 ولاية ومنطقة. (العربية)