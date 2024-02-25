"الأسطول الشبح" الروسي.. ما هو ولماذا تستخدمه موسكو؟

أعلنت واشنطن مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث، إدراج 14 ناقلة نفط تستخدمها روسيا على قائمة العقوبات.



وفي مواجهة سيل العقوبات الغربية المرتبطة خصوصاً بصادراتها من النفط عبر البحر، تمكّنت موسكو من تشكيل أسطول من ناقلات النفط التابعة لجهات غامضة أو تفتقر إلى التأمين المناسب، يُعرف باسم "الأسطول الشبح" لتصدير النفط والالتفاف على العقوبات.

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وأدرجت واشنطن، الجمعة، على قائمتها السوداء 14 ناقلة نفط تستخدمها روسيا في إطار سعي الولايات المتحدة للإبقاء على السقف المحدّد لأسعار الخام الذي فرضه الغرب على روسيا.





وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية "سوفكومفلوت" التي تديرها الدولة، وأشارت إلى أنها أعطتها مهلة 45 يوماً لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها من الناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.



ما هو "الأسطول الشبح"؟

بحسب ما عرّفت عنه كلية الاقتصاد في كييف، فهو مراكب تجارية غير مملوكة لدول ضمن ائتلاف مجموعة السبع أو الاتحاد الأوروبي، لا تستخدم تأمين الحماية المخصّص للنقل البحري والذي يعوّض الأضرار إن حصلت من دون سقف محدّد.

ويستخدم هذا النوع من السفن التي يطلق عليها أيضاً اسم "الأساطيل الغامضة" في دول مثل إيران وفنزويلا الخاضعتين لعقوبات نفطية أميركية، وحتى كوريا الشمالية، بحسب الباحثة لدى "المجلس الأطلسي" إليزابيث براو.

وبناء لإحصاءات خدمة "لويدز ليست إنتيليجنس" التي تعنى بجمع المعلومات عن الملاحة البحرية، فإن عدد هذه السفن تضاعف العام الماضي وباتت حالياً تمثّل نحو 10% من ناقلات النفط التي تعمل دولياً، ويعادل ذلك حوالي 1400 سفينة، وفق ما أفاد المجلس الأطلسي في كانون الثاني. ويصعب غالباً تحديد الجهة الحقيقية المالكة للسفينة بسبب تجمّع شركات في شركة واحدة أو اللجوء إلى شركات وسيطة.

لماذا تستخدمها روسيا؟

فُرض حظر نفطي على روسيا وسقف لأسعار الخام الروسي إضافة إلى حظر على تقديم خدمات لنقل النفط بحراً بسبب الحرب في أوكرانيا. وللالتفاف على هذه العقوبات، اضطرت موسكو لخفض اعتمادها على الخدمات البحرية الغربية عبر شراء ناقلات وتوفير تأمين خاص بها، وفق ما تقول شركة "رايستاد إنرجي" الاستشارية.

وتقدّر ريباكوفا بأن أكثر من 70% من النفط الروسي الذي ينقل بحراً يستخدم "الأسطول الشبح".

وقالت شركة "لويدز ليست إنتيليجنس": "يزداد برنامج روسيا للالتفاف على العقوبات ضخامة وتعقيداً بفضل أسطول غامض يزداد توسعاً".

وفي تقريرها بشأن "تعقّب النفط الروسي" الصادر في كانون الثاني، قدّرت كلية الاقتصاد في كييف بأن 196 ناقلة من الأسطول الشبح محمّلة بالنفط "غادرت الموانئ الروسية في كانون الأول 2023". وأضافت أن أكثر أعلام ترفعها سفن "الأسطول الشبح الروسي" هي "أعلام بنما وليبيريا والغابون".

ما هي المخاطر؟

بحسب "لويدز ليست إنتيليجنس" فإن "الجزء الأكبر من هذا الأسطول الغامض لم يخضع لأي تفتيش مؤخراً كما أن صيانة سفنه دون المستوى".

وتحذّر كلية الاقتصاد في كييف من أن السفن المتقادمة تشكّل "خطراً بيئياً هائلاً للاتحاد الأوروبي"، إذ تمرّ السفن القديمة وذات الصيانة الرديئة من أمام سواحل عدد من الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن 73% من السفن التي نقلت النفط الروسي في كانون الأول بنيت قبل أكثر من 15 عاماً.

ولا تملك أي من السفن المنضوية في "الأسطول الشبح" الروسي تأمين حماية وتعويضاً مناسباً، وهو أمر إجباري بالنسبة للمراكب التجارية لتغطية المخاطر الناجمة عن الحروب أو حوادث الاصطدام أو الأضرار البيئية مثل التسرّب النفطي.

من جهتها، تحدّث الباحثة في معهد "أمريكان إنتربرايز إينستيتيوت" عن "كارثة وشيكة"، مشيرة في مقال نشره موقع "بوليتيكو" إلى أن ارتفاع نسبة الحوادث التي حصلت لهذا الأسطول بسبب تقادمها، وكذلك، لأنها لكي تتجنّب الرادارات، "تطفئ غالباً أجهزة التعرّف الأوتوماتيكي عليها (AIS)"، وهو نظام تعقب "جي بي أس" يفترض بالسفن التجارية استخدامه. (موقع 24)