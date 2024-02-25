بعد إصابته بالسرطان... هل بدأ الملك تشارلز العمل على خطّة خلافته؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الخبير في شؤون العائلة المالكة البريطانية توم كوين، حذّر من أن إصابة الملك تشارلز بالسرطان قد تكون أكثر خطورة مما كنا يُعتقد، وفق ما نقلته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

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وقال كوين للصحيفة: "يقال إن الملك تشارلز بدأ العمل على خطة خلافته، ما أثار مخاوف من أن تشخيص إصابته بالسرطان قد يكون أكثر خطورة مما كنا يُعتقد".



وأضاف كوين: "يدرك تشارلز أيضا أن ويليام بصفته الملك المستقبلي هو في قلب التخطيط للخلافة الذي يجري الآن".



وتابع: "افترض المسؤولون أن تشارلز سيظل بصحة جيدة على الأقل حتى نهاية العام".



وأكدت الصحيفة "أن هذه المشكلة دفعت الملك إلى البدء في إضفاء الطابع الرسمي على خطط خلافته في وقت أبكر مما كان مخططا له، والتأكد من أن الأمير ويليام جاهز لاعتلاء العرش".



وبينت الصحيفة "أن التخطيط للخلافة سري للغاية، ولا أحد يثق في هاري ليكون جزءا منه؛ لسبب بسيط، هو أنه إذا شعر بأي شكل من الأشكال بالإهانة أو لم يحصل على ما يشعر أنه يستحقه، فسوف يركض مباشرة إلى وسائل الإعلام".



وجاءت تصريحات كوين بعد أن ادعى هاري مؤخرا أنه على استعداد للعودة إلى العائلة الملكية على أساس مؤقت"؛ لمساعدة والده في أثناء علاجه.



وأكد دوق ساسكس ذلك بالقول، "إن هاري يخطط لبعض الرحلات إلى المملكة المتحدة بعد وقت قصير من قيامه بزيارة سريعة لوالده في وقت سابق من هذا الشهر".



وبينت "ميرور" أن المصالحة بالنسبة للأمير هاري ممكنة، ولكن من المرجح أن تحدث فقط إذا طلب منه والده ذلك شخصيا.



وبموجب خطط الخلافة الحالية، فإن هاري هو الخامس في ترتيب ولاية العرش، ويأتي الأمير ويليام في الترتيب التالي، يليه أبناؤه الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس. (عربي 21)