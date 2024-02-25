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عربي-دولي

إحباط عمليّة إرهابيّة في سوريا.. 7 طائرات كانت ستُستخدم فيها

Lebanon 24
25-02-2024 | 05:37
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نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات المسلحة السورية أسقطت 7 طائرات مسيّرة حاولت استهداف مواقع عسكرية وقرى في ريفي حماة وإدلب.

وأشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى أن وزارة الدفاع قالت: "تمكنت قواتنا العاملة على اتجاه ريفي حماة وإدلب من إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيّرة للإرهابيين حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة". (سكاي نيوز عربية) 
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