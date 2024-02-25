ما حقيقة وصول فيروس تنفسي جديد إلى هذه الدولة العربية؟

بعد تداول أنباء بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، صحة ذلك.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، مشددة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا يوجد أي تفشٍ لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية.

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كما أشار إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقص للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وناشد المركز الإعلامي كل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين. (العربية)