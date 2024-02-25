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عربي-دولي

بوريل: سينتصر من يواصل المقاومة

Lebanon 24
25-02-2024 | 06:26
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قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، في مقابلة مع صحيفة El Pais الإسبانية، إنه قد يتم في المستقبل القريب حسم نتيجة الصراع في أوكرانيا.

وأضاف بوريل: "يجب علينا أن نفعل المزيد، وبسرعة: قد يتم حسم الحرب في الأشهر القليلة المقبلة. وسينتصر من يواصل المقاومة".
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وأشار بوريل إلى أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي، أن تعزز وتزيد قدراتها الدفاعية حتى تكون مستعدة لأي أحداث محتملة.

وفي الأسبوع الماضي، قال بوريل خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ، إنه سيتم بعد 3 أشهر حسم الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا. (روسيا اليوم) 
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