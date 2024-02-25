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إقتصاد
دراغي يدعو الاتحاد الأوروبي الى الاستثمار "بكثافة"
Lebanon 24
25-02-2024
|
06:44
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أعلن الرئيس السابق للحكومة الإيطالية ماريو دراغي، الذي يعدّ تقريراً بشأن القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، أنه سيتعيّن على التكتّل الاستثمار "بكثافة" خلال وقت قصير، وأن يحشد تمويلاً عامّاً وخاصّاً جديداً.
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وقال الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع لوزراء مال الدول الـ27 الأعضاء في التكتل في غنت غرب بلجيكا: "لقد حدثت تغييرات عميقة كثيرة في السنوات الأخيرة في النظام الاقتصادي العالمي"، مشيراً إلى أنّ إحدى النتائج تتمثل في أنّه "سيتعيّن الاستثمار بشكل مكثّف في أوروبا خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً". (سكاي نيوز)
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