الدفاع الروسية: قواتنا تحسن مواقعها على محورين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن الجيش الأوكراني خسر نحو 810 جنود خلال اليوم الماضي، فيما حسنت القوات الروسية مواقعها على محوري دونيتسك وأفدييفكا.



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- صد 4 هجمات مضادة للعدو على محور كوبيانسك، وشملت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 180 عسكريا ودبابة و3 مركبات ومدفع M777 أميركي الصنع ومدفع هاوتزر M198 أميركي الصنع ومدفع ومدفع "دي-20. جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:- صد 4 هجمات مضادة للعدو على محور كوبيانسك، وشملت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 180 عسكريا ودبابة و3 مركبات ومدفع M777 أميركي الصنع ومدفع هاوتزر M198 أميركي الصنع ومدفع ومدفع "دي-20.

- على محور دونيتسك حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول الخط الأمامي، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 360 عسكريا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين إضافة إلى عدد من الأنظمة المدفعية

- على محور أفدييفكا سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" على خطوط ومواقع أكثر ملائمة، كما صدت 7 هجمات مضادة للعدو الذي خسر نحو 100 جندي و4 مركبات قتالية مدرعة وراجمة صواريخ "غراد" ومدفع هاوتزر "دي-30" ومحطة حرب إلكترونية "بوكوفيل أي دي"

- على محور جنوب دونيتسك شملت خسائر العدو نحو 140 عسكريا ودبابتين و3 مركبات قتالية مدرعة وراجمة صواريخ "غراد" ومحطة حرب إلكترونية "بوكوفيل أي دي" إضافة إلى مستودع ذخيرة

- على محور خيرسون تم صد هجومين مضادين للعدو قرب بلدة رابوتينو، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 30 جنديا ومدفع M777 أميركي الصنع

- إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 127 منطقة

- إسقاط 6 صواريخ من نظام HIMARS وتدمير 77 طائرة بدون طيار أوكرانية. (روسيا اليوم)