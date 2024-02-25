Advertisement

عربي-دولي

فضيحة جديدة تُلاحق شركة إيلون ماسك.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
25-02-2024 | 07:49
A-
A+
Doc-P-1168203-638444695782207765.jpg
Doc-P-1168203-638444695782207765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تزال العديد من الانتقادات تلاحق الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لتورط إحدى شركاته في تكبيد أحد المخابز المحلية آلاف الدولارات، على الرغم من وعده بإصلاح الأمور.

وبدأت تلك القصة قبل أيام حين أعلنت مالكة مخبرز "Giving Pies" في سان خوسيه وسط كاليفورنيا، أنها تلقت طلباً من شركة تسلا التي يملكها ماسك، بإعداد 4000 فطيرة.
Advertisement

وقالت المالكة في تعليق على فيسبوك إن مخبزها تلقى طلبا بإعداد 2000 فطيرة في البداية، يوم عيد الحب الماضي الموافق 14 شباط.

ثم عادت ممثلة عن تسلا تدعى لورا ورفعت الطلب إلى 4 آلاف فطيرة، طالبة من راسيتارينيرا عدم القلق بشأن المصاريف، وواعدة بتسديدها من دون تأخر.

وأشارت صاحبة المخبز الصغير في تصريحات لقناة KRON-TV، إلى أنها عملت وفريقها وقتًا إضافيًا لاعداد هذا الطلب الضخم.

لكن تسلا اختفت لاحقاً، ولم ترد أبدًا على العديد من الفواتير المرسلة والمطالبات بالدفع.

إنما بدلاً من ذلك، بعثت لورا رسالة إلى مالكة المخبز، تعلمها بأن الشرطة لم تعد بحاجة لتلك الفطائر، ما سبب غضباً عارماً لمالكة المخبز، التي أكدت أن إعداد هذا الطلب الكبير كلفها ما يعادل 6 آلاف دولار، وهو مبلغ ليس بالهين بالنسبة لشركة صغيرة وإن كان لا يقاس مقارنة بأرباح تسلا و"أغنى أغنياء العالم".

وأضافت أنها أمضت الكثير من الوقت والجهد وأنفقت الموارد بناءً على تأكيدات تسلا، التي تركتها لاحقا لمصيرها.

كما كشفت أن ممثلا عن شركة تسلا للسيارات الكهربائية اتصل بها لاحقا، موضحا أن لورا غير مخولة الموافقة على تسديد أي مدفوعات.

وبالتالي لم تدفع الشركة ثمن الفطائر، لكنها عرضت على مالكة المصنع القيام بجولة في المصنع. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:33 | 2024-02-25
10:27 | 2024-02-25
10:06 | 2024-02-25
10:00 | 2024-02-25
09:35 | 2024-02-25
09:12 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24