Advertisement

إقتصاد

زيادة رسوم جواز السفر في مصر... كم أصبحت؟

Lebanon 24
25-02-2024 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1168208-638444711281380105.jpg
Doc-P-1168208-638444711281380105.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن مشروع القانون يقضي بزيادة رسوم جواز السفر من 250 جنيها إلى 1000 جنيه. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الأميركي: إسرائيل ومصر وقطر توصلت لخطوط رئيسية للتبادل ووقف مؤقت للنار (العربية)
lebanon 24
25/02/2024 17:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر أمنية مصرية: قطر ستستضيف محادثات هدنة بين إسرائيل وحماس هذا الأسبوع (الميادين)
lebanon 24
25/02/2024 17:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام مصرية: استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة على مستوى المختصين بالدوحة
lebanon 24
25/02/2024 17:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تقيم مخيمًا للنازحين الفلسطينيين في خانيونس
lebanon 24
25/02/2024 17:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

مصر

جواز سفر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:33 | 2024-02-25
10:27 | 2024-02-25
10:06 | 2024-02-25
10:00 | 2024-02-25
09:35 | 2024-02-25
09:12 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24