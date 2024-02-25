زيادة رسوم جواز السفر في مصر... كم أصبحت؟

وافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.



وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن مشروع القانون يقضي بزيادة رسوم جواز السفر من 250 جنيها إلى 1000 جنيه. (سكاي نيوز)

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