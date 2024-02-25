ستُعلم هذا البلد بذلك.. كيف تخطط إسرائيل للقضاء على حماس؟

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ذكر موقع "يديعوت إحرانوت"، الأحد، أن "إسرائيل تخطط للقضاء على كتائب حماس الأربع المتبقية في رفح، وستخبر مصر بخططها لتجنب التوترات".وأضاف: "سيتعين على إسرائيل التنسيق مع القاهرة حول كيفية التعامل مع الجدار تحت الأرض الذي ترغب إسرائيل في بنائه على الحدود بين غزة ومصر لمنع تهريب الأسلحة في المستقبل".وأشار الموقع إلى تحذيرات أطلقها مسؤول مصري، الليلة الماضية، من "استمرار الحرب على قطاع غزة خلال شهر رمضان، حيث أوضحت مصر أن العمل العسكري الإسرائيلي في رفح خلال شهر رمضان سيسبب أزمة لن تؤثر على إسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأكملها التي تقف على حافة الانفجار".