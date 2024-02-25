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عربي-دولي

ستُعلم هذا البلد بذلك.. كيف تخطط إسرائيل للقضاء على حماس؟

Lebanon 24
25-02-2024 | 08:43
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ذكر موقع "يديعوت إحرانوت"، الأحد، أن "إسرائيل تخطط للقضاء على كتائب حماس الأربع المتبقية في رفح، وستخبر مصر بخططها لتجنب التوترات".

وأضاف: "سيتعين على إسرائيل التنسيق مع القاهرة حول كيفية التعامل مع الجدار تحت الأرض الذي ترغب إسرائيل في بنائه على الحدود بين غزة ومصر لمنع تهريب الأسلحة في المستقبل".
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وأشار الموقع إلى تحذيرات أطلقها مسؤول مصري، الليلة الماضية، من "استمرار الحرب على قطاع غزة خلال شهر رمضان، حيث أوضحت مصر أن العمل العسكري الإسرائيلي في رفح خلال شهر رمضان سيسبب أزمة لن تؤثر على إسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأكملها التي تقف على حافة الانفجار".
 
وتابع: "في خضم التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف القتال، فقد يتم تأجيل الهجوم على رفح، إلا أن المسؤولين في الجيش وكذلك في القيادة السياسية يتفقون على ضرورة شن الهجوم".
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