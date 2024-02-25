18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
صاحب شركة معروفة... وفاة أحد أغنى رجال الأعمال
Lebanon 24
25-02-2024
|
08:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوفي رجل الأعمال زونغ تشينغهو الذي كان في العام 2010 أغنى رجل في الصين، عن 79 عاماً.
وتشينغهو هو مؤسس مجموعة "واهاها" المتخصصة في المياه المعبأة والمشروبات الغازية والشاي وغيرها من المنتجات.
Advertisement
وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة "ويبو" أن تشينغهو توفي بعدما "أثبت العلاج الذي كان يتلقاه لأحد الأمراض أنه غير فعّال".
وكانت وسائل إعلام رسمية ذكرت هذا الأسبوع أنّ رجل الأعمال نُقل إلى المستشفى من دون أن تذكر تفاصيل عن مرضه. (العربية)
إقتصاد
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نفذت مجزرة وتتمركز قرب لبنان.. معلومات عن "فرقة عسكرية" وحشية!
Lebanon 24
نفذت مجزرة وتتمركز قرب لبنان.. معلومات عن "فرقة عسكرية" وحشية!
14:00 | 2024-02-24
24/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لطائرة نفذت اغتيالات داخل لبنان.. معلومات مثيرة يجب معرفتها
Lebanon 24
صورة لطائرة نفذت اغتيالات داخل لبنان.. معلومات مثيرة يجب معرفتها
12:00 | 2024-02-24
24/02/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في الأوزاعي.. ما حدث أمام مركز أمنيّ "غير مُتوقع"!
Lebanon 24
"بلبلة" في الأوزاعي.. ما حدث أمام مركز أمنيّ "غير مُتوقع"!
16:23 | 2024-02-24
24/02/2024 04:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
04:40 | 2024-02-25
25/02/2024 04:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشفوا أبرز "مدينة أشباح" قرب لبنان.. هكذا جعلها "حزب الله" مهجورة!
Lebanon 24
إكتشفوا أبرز "مدينة أشباح" قرب لبنان.. هكذا جعلها "حزب الله" مهجورة!
16:00 | 2024-02-24
24/02/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:33 | 2024-02-25
بالفيديو... حريق كبير جدّاً في مصنع للمواد الغذائيّة
10:27 | 2024-02-25
نتنياهو: لم يتضح بعد إذا كانت المحادثات الجارية ستتمخض عن اتفاق بشأن الرهائن
10:06 | 2024-02-25
مسؤول أميركيّ: توصلنا لخطوط رئيسية حول هدنة غزة وتبادل الأسرى
10:00 | 2024-02-25
"فتاكة وقاتلة".. قائمة بأسلحة إختبرتها إسرائيل خلال "مجازر غزة"!
09:35 | 2024-02-25
بالفيديو.. افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم في الجزائر
09:12 | 2024-02-25
البابا فرنسيس: للتوصل لحلّ دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا
فيديو
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
25/02/2024 17:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
25/02/2024 17:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
01:14 | 2024-02-24
25/02/2024 17:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24