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عربي-دولي

مسؤول أميركيّ: توصلنا لخطوط رئيسية حول هدنة غزة وتبادل الأسرى

Lebanon 24
25-02-2024 | 10:06
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أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان، أن إسرائيل ومصر وقطر وأميركا توصلت إلى تفاهم بشأن "الملامح الأساسية" لصفقة الأسرى من أجل الإعلان عن هدنة مؤقتة.

وأضاف سوليفان أن الصفقة لا تزال قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حماس.
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كذلك قال إن بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح، مشيراً إلى أن واشنطن ترى ضرورة عدم المضي قدما في عملية رفح بدون وجود خطة لحماية المدنيين. (العربية)
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