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عربي-دولي

وفاة 9 من أعضاء الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا بانقلاب حافلتهم

Lebanon 24
25-02-2024 | 10:50
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أفادت قناة SABC التلفزيونية نقلا عن بيانات الشرطة المحلية بأن حافلة انقلبت في جنوب إفريقيا، وأسفرت عن موت 9 أعضاء من الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا وإصابة آخرين.

وقالت القناة إن الحادث وقع شمال مقاطعة كوازولو ناتال صباح الأحد على الطريق بين مدينتي فريهايد وبولبيترسبورغ.
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وأكد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على "إكس" وفاة أعضاء الحزب في حادث سير، وذكر أن أعضاءه كانوا عائدين إلى منازلهم بعد مشاركتهم بتجمع انتخابي في أحد الملاعب. (روسيا اليوم)
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