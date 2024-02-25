خسائر باهظة.. لواء جفعاتي "الأكثر تدريبًا" يعاني داخل غزة





وفي وقت مبكر اليوم، قال الناطق باسم الجيش، إن الرائد إيال شومينوف قتل خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

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ويشغل شومينوف منصب قائد سرية في كتيبة شاكيد (424)، في لواء النخبة جفعاتي.



ووفق معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد ارتفعت حصيلة القتلى من الضباط والجنود منذ عملية طوفان الأقصى إلى 579 قتيلا، بينهم 240 منذ العدوان البري على قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال عن مقتل أحد عناصر لواء جفعاتي، في معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لينضم إلى ضابط وجندي آخرين من اللواء ذاته أعلن عن مقتلهما اليوم.وفي وقت مبكر اليوم، قال الناطق باسم الجيش، إن الرائد إيال شومينوف قتل خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.ويشغل شومينوف منصب قائد سرية في كتيبة شاكيد (424)، في لواء النخبة جفعاتي.ووفق معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد ارتفعت حصيلة القتلى من الضباط والجنود منذ عملية طوفان الأقصى إلى 579 قتيلا، بينهم 240 منذ العدوان البري على قطاع غزة.

وتحظى وحدات النخبة بجيش الاحتلال، برعاية خاصة للغاية، من ناحية التدريب والإعداد والتسليح، بسبب المهمات التي توكل إليها، لكن هذه الوحدات تلقت ضربات كبيرة في غزة، وتعرضت لخسائر طويلة الأمد، نظرا لأهمية هؤلاء المقاتلين بالنسبة له.



وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن مقتل ضباط وجنود القوات الخاصة ضمن وحدات الجيش، يعد من الخسائر الباهظة، بسبب الوقت الذي ‏يستغرقه في التدريب، والتكاليف العالية، وليس من السهل تعويض مكان الجندي القتيل‎.‎(سكاي نيوز عربية)