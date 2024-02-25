16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خسائر باهظة.. لواء جفعاتي "الأكثر تدريبًا" يعاني داخل غزة
Lebanon 24
25-02-2024
|
11:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن جيش الاحتلال عن مقتل أحد عناصر لواء جفعاتي، في معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لينضم إلى ضابط وجندي آخرين من اللواء ذاته أعلن عن مقتلهما اليوم.
وفي وقت مبكر اليوم، قال الناطق باسم الجيش، إن الرائد إيال شومينوف قتل خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.
Advertisement
ويشغل شومينوف منصب قائد سرية في كتيبة شاكيد (424)، في لواء النخبة جفعاتي.
ووفق معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد ارتفعت حصيلة القتلى من الضباط والجنود منذ عملية طوفان الأقصى إلى 579 قتيلا، بينهم 240 منذ العدوان البري على قطاع غزة.
وتحظى وحدات النخبة بجيش الاحتلال، برعاية خاصة للغاية، من ناحية التدريب والإعداد والتسليح، بسبب المهمات التي توكل إليها، لكن هذه الوحدات تلقت ضربات كبيرة في غزة، وتعرضت لخسائر طويلة الأمد، نظرا لأهمية هؤلاء المقاتلين بالنسبة له.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن مقتل ضباط وجنود القوات الخاصة ضمن وحدات الجيش، يعد من الخسائر الباهظة، بسبب الوقت الذي يستغرقه في التدريب، والتكاليف العالية، وليس من السهل تعويض مكان الجندي القتيل.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نفذت مجزرة وتتمركز قرب لبنان.. معلومات عن "فرقة عسكرية" وحشية!
Lebanon 24
نفذت مجزرة وتتمركز قرب لبنان.. معلومات عن "فرقة عسكرية" وحشية!
14:00 | 2024-02-24
24/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما جرى مع فنان لبنانيّ في مطار بيروت
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما جرى مع فنان لبنانيّ في مطار بيروت
09:30 | 2024-02-25
25/02/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
04:40 | 2024-02-25
25/02/2024 04:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض
Lebanon 24
الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض
06:00 | 2024-02-25
25/02/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منهارة وترفض الطعام في الحبس... ماذا يحصل مع دنيا بطمة؟
Lebanon 24
منهارة وترفض الطعام في الحبس... ماذا يحصل مع دنيا بطمة؟
14:14 | 2024-02-24
24/02/2024 02:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:03 | 2024-02-25
الأونروا: تحذيراتنا من المجاعة بشمال غزة لم تلق أي استجابة
12:49 | 2024-02-25
احتدام القتال في محيط "الإذاعة والتلفزيون" في السودان
12:41 | 2024-02-25
مع دخول الحرب عامها الثالث.. كيف يعيش سكان المناطق المحتلة في أوكرانيا؟
12:13 | 2024-02-25
بشكلٍ عاجل.. هذا ما ستفعله إسرائيل بـ"حزب الله" في حال أُبرمت هدنة غزة
12:05 | 2024-02-25
بالفيديو.. جنود الإحتلال تحت مرمى صواريخ القسام
11:54 | 2024-02-25
10 سنوات.. هكذا عملت الـ "سي آي إيه" سرا مع أوكرانيا على مواجهة بوتين
فيديو
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
25/02/2024 20:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
25/02/2024 20:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
01:14 | 2024-02-24
25/02/2024 20:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24